Schillaci | ' obiettivo 2024 togliere tetti spesa per il personale'

(Di martedì 9 gennaio 2024) Roma, 9 gen. (Adnkronos Salute) - La pandemia Covid "ci ha dimostrato l'importanza della sanità pubblica, nelsarà importantediper ile su questoc'è il nostro impegno". Lo ha detto il ministro della Salute Orazioospite di 'XXI Secolo' su RaiUno trasmissione condotta da Francesco Giogino, in uno speciale dedicato ai problemi della sanità. "Ci sono 11 mld nei prossimi tre anni per premiare con uno stipendio migliore gli operatori sanitari, ma dobbiamo guardare anche ai cittadini - ha ricordato- il problema più annoso è quello delle liste d'attesa e i nostri interventi vanno in questa direzione: pagare di più gli operatori sanitari che vogliono svolgere l'attività integrativa con la ...

...i tetti di spesa che ci sono per le assunzioni di nuovo personale e su questo c'è tutto il nostro impegno per raggiungere l''. La promessa è del Ministro della Salute, Orazioche ...dell'iniziativa è quello di aggiungere al presepe figure che ci parlino del presente ma ... nella scelta della statuina donata al Vescovo di Nicosia, Sua EccellenzaGiuseppe, sono ...Giovedì i sindacati convocati dal governo a palazzo Chigi alla luce della fumata nera dopo l'incontro tra l'esecutivo e ArcelorMittal. Il ministro ...“La salute pubblica è stata rimessa da questo governo al centro del dibattito. Non possiamo guardare alla sanità solo come una spesa ma va vista soprattutto come un investimento e per questo credo che ...