Scherma | Cdm Fioretto a Parigi e Gp Sciabola a Tunisi | 47 azzurri in gara

Weekend internazionale per laitaliana con i fiorettisti a caccia del pass olimpico ROMA - Alle porte il primo grande weekend internazionale del 2024 per laitaliana. Sono 47 gli azzurri pronti a salire in pedana nel doppio appuntamento che inaugura il nuovo anno solare degli Assoluti: a Parigi c'è l'affascinante tappa di Coppa del Mondo di ......TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI SPORT PER SPORT 2023 DI CONFERME PER L'ITALIA DELLO SPORT La... nel mese di novembre, è arrivata la storica doppietta nella mass start di Pechino delladi ...Weekend internazionale per la scherma italiana con i fiorettisti a caccia del pass olimpico ROMA (ITALPRESS) - Alle porte il primo grande ...ROMA (ITALPRESS) - Alle porte il primo grande weekend internazionale del 2024 per la scherma italiana. Sono 47 gli azzurri pronti a salire in pedana nel do ...