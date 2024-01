Scatta la liquidazione giudiziale di Ki Group | nuove grane per Daniela Santanché | lo scenario di una nuova indagine

Leggi su open.online

(Di martedì 9 gennaio 2024) Si apre laper la Kisrl, una delle società del gruppo del bio food in cui la ministraera stata nel board e aveva avuto alcune quote, poi cedute. I giudici del tribunale fallimentare di Milano hanno accolto la richiesta della procura, mentre i legali della società avevano chiesto l’ammissione al concordato semplificato. Secondo i giudici, la proposta e il piano di risanamento, essendo «fondati integralmente ed in modo unidirezionale sull’offerta irrevocabile di acquisto degli assets da parte di Bioera (previo investimento nella società terza Verde&Bio), sono divenuti manifestamente irrealizzabili», dopo che la stessa Bioera era entrata in composizione negoziata rendendo così probabile la crisi. La sentenza è stata depositata oggi 9 gennaio, dopo ...