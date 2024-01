Scabbia nel Regno Unito | scatta l’allarme

(Di martedì 9 gennaio 2024) (Adnkronos) – Nelè tornata la, con un aumento dei casi in tutto il Paese segnalato dai medici, preoccupati per la grave carenza di trattamenti. Questa situazione “da incubo” rappresenta “una grave minaccia per la salute pubblica”, èlanciato dall’Associazione britannica dei dermatologi. In particolare, il nord dell’Inghilterra che ha registrato il doppio del normale numero di casi a novembre. Il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

È in carcere da un mese, mi risponde, efrattempo il compagno di cella lo raggiunge. Saluto ... Il reparto psichiatrico è un girone dell'inferno: una delle sezioni è chiusa per un caso di. ...Spesso, questa situazione capita propriopesce tra cui tonni, sgombri, sardine e acciughe per ... Casi diin aumento in Inghilterra, i dermatologi: "Situazione da incubo" Non solo, secondo ...Iman teme che i suoi familiari prendano la scabbia e i pidocchi, che hanno iniziato da tempo a diffondersi nel rifugio. Una fonte medica dice a CTXT che le gravi epidemie sono inevitabili a causa ...Nel penitenziario di Palermo si incontrano, stipati in condizioni disumane, «mafiosi d’ufficio» e criminali che s’illudono di poter tornare presto in libertà. Un filo di speranza lo dà un cappellano c ...