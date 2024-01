Sardegna | Lega | ' nessun passo indietro su Solinas' **

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "La Lega ribadisce la candidatura del presidente uscente Solinas in vista delle Regionali in Sardegna. Nessun passo ... ()

Alle Politiche lanon è riuscita a raggiungere il 7 per cento in. È per questo che il partito di Giorgia Meloni vuole a tutti i costi scegliere il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, ...Così il leader dellasulla questione centrodestra in: "Per noi è sempre utile confermare un sindaco o un governatore uscente" Di: RedazioneLive Clima teso all'interno del centrodestra regionale: il ...Elezioni regionali Sardegna 2024, a Fratelli d’Italia non sembrano intenzionati a cedere sulla candidatura di Paolo Truzzu (FdI). Questa mattina, intercettato dai giornalisti, il responsabile ...La Lega risponderebbe parlando del “buon governo” di questi ... sarà anche leader del tavolo che deciderà delle prossime regionali. Sulla Sardegna ci sono già degli scricchiolii nella maggioranza. Ci ...