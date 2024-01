Sarà ancora seguita Ghisleri sentenzia sul destino di Ferragni | la sindrome degli italiani

L'attrice australiana non riesce ancora a uscire dal suo personaggio e anche sul red carpet dei Golden Globe , indossando uno scintillante abito rosa ... (vanityfair)

Concorsi scuola 2024 - ci saranno 14mila posti in più ma la distribuzione per classe di concorso non c’è ancora. Ecco perché

Concorsi scuola: i nuovi bandi per l'ordinario sono stati pubblicati con DDG n. 2575/2023 per la secondaria e DDG n. 2576/2023 per infanzia primaria ... (orizzontescuola)