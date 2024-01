Santo Versace | “Da quando non vedo Donatella? Mi appello al Quinto Emendamento”

Estratto dell'articolo di Elvira Serra per il 'Corriere della Sera', qual è il suo primo ricordo 'Quando ho cominciato a lavorare con mio padre: avevo sei anni'. Non è possibile. 'Ero io che ...Intervistato da Elvira Serra sul Corriere della Sera ,dice che, oltre al dolore per la prematura scomparsa di Gianni, un'altra ferita che ancora brucia è il naufragio di questo deal, ...Santo Versace, intervistato dal Corriere della Sera, ha parlato della sua vita sin da bambino e del suo legame con Reggio Calabria oltre a raccontare molto aneddoti della propria vita personale e ...La diatriba tra Amici e Luca Jurman continua a distanza di pochi giorni dal comunicato stampa della produttrice del talent show di Maria De Filippi. «Ha chiesto più volte di ...