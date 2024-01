Santa Marinella | posizionata una nuova centralina per la qualità dell’aria

(Di martedì 9 gennaio 2024), 9 gennaio 2024 – Unaper l’attività di monitoraggio dellaè statasul territorio comunale. Nel dettaglio l’Arpa, l’ente pubblico che si occupa della programmazione regionale nel campo della tutela ambientale e della prevenzione primaria, ha installato e attivato unain Piazza C. Garbieri aSevera. “Abbiamo chiesto la sostituzione dell’apparecchio di rilevamento per permettere l’implementazione di un rilevatore di polveri sottili (PM10) nel territorio comunale. Le centraline contengono gli strumenti di misura che rilevano la concentrazione di un dato inquinante e i dati sono trasmessi a un centro operativo dell’Arpa che provvederà a ...

Santa Marinella , 28 dicembre 2023 – proseguono in questi giorni, le iniziative culturali e di intrattenimento di “Natale in città” e “Natale ... (ilfaroonline)

Subito dopo si dovrebbe rinnovare anche quello tra Lazio Crea e il Comune di, che da sempre è presente nel castello con il suo Polo Museale Civico, e con numerose altre attività e ...I lupi nelle campagne di: Nella premessa al testo votato in consiglio regionale, si fa riferimento anche ad un branco di lupi, composto da dodici canidi, che è stato ripreso in data ...