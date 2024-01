Sanità | Nappi Lega | “A Benevento torna ad esibirsi il “boss delle inaugurazioni””

Leggi su anteprima24

(Di martedì 9 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Mentre al’Asl è in clamorosa carenza di organico e il primo soccorso versa in uno stato drammatico a causa della mancanza di ambulanze e di un 118 non in grado di funzionare, il ‘’ Vincenzo De Lucaad. Il taglio del nastro e la posa della prima pietra, a cui non segue mai la soluzione del problema, sono da sempre le specialità del governatore della Campania anche in campo sanitario: mezzucci utilizzati per continuare a prendere in giro i campani e provare a nascondere il fallimento su tutta la linea”. Lo afferma Severino, capogruppo dellanel Consiglio regionale della Campania. L'articolo proviene da Anteprima24.it.