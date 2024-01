Sangiuliano rinnova i vertici del Museo della Liberazione e ringrazia l’uscente Parisella

(Di martedì 9 gennaio 2024) (Adnkronos) – Il ministeroCultura ha proceduto al rinnovo deidelstoricodi via Tasso in Roma. Il presidente è il professor Roberto Balzani, ordinario di Storia all’Università di Bologna e già sindaco di Forlì. Del Consiglio di amministrazione fanno parte: il professor Giovanni Orsina, ordinario di Storia Contemporanea alla Luiss ‘Guido Carli’ di Roma; l’avvocato Antonella Di Castro, vicepresidente e assessore alla CulturaComunità Ebraica di Roma; la professoressa Ester Capuzzo, ordinario di Storia Contemporanea alla “Sapienza Università di Roma”; il professor Giovanni Oliva, storico già preside del Liceo classico “Massimo D’Azeglio” di Torino e assessore alla Cultura nella Giunta regionale del Piemonte presieduta da Mercedes ...

