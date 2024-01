Samsung al Ces 2024 svela la propria visione ‘AI per tutti’

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 9 gennaio 2024) Pubblicato il 9 Gennaio,(Adnkronos) – Si è tenuta al Ces'Ai for all', la conferenza stampa ufficiale diElectronics durante la quale il gruppo ha condiviso lasu come la tecnologia dell’intelligenza artificiale consentirà alle persone di utilizzare i propri dispositivi in modo più comodo e intuitivo.ha collaborato con partner chiave per delineare la tecnologia alla base di questae il modo in cui i nuovi prodotti e servizi utilizzano le capacità dell'intelligenza artificiale per semplificare la vita. Jong-Hee (JH) Han, Vice Chairman, CEO and Head of’s Device eXperience (DX) Division, ha aperto la conferenza stampa raccontando come l'intelligenza artificiale consentirà alle tecnologie ...