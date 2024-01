Samardzic-Napoli | oggi l’arrivo del padre in Italia | le ultime sulla trattativa

(Di martedì 9 gennaio 2024) Nuova svolta sul caso. Ilatteso inper continuare il filone di colloqui con il, che non molla l’obiettivo di mercato. Unfinito in ritiro si prepara nuovamente a scendere in campo in quel di Castel Volturno per preparare l’imminente derby contro la Salernitana. Il tutto, dopo aver passato la prima notte all’interno dell’Hotel Serapide, come ordinato dalla società nella speranza di recuperare il morale di un tampo. La stessa dirigenza, però, non è stata esente da lavoro nelleore, con molte news in ottica calciomercatovenute fuori soprattutto la sera dell’8 gennaio, fra Nehuen Perez, Manu Kone ed altri possibili colpi. Resta però a chiudere il più importante, quello inerente a Lazar ...

Alternativa per il mercato del"Ilprenderà sicuramentee poi come sostituzione di Draguin vorrebbe Nehuen Perez, giocatore da alcuni anni in Italia, che sta facendo molto ...... non solo, la cui trattativa attende la fumata bianca con il padre del giocatore che sarà ... Il difensore piace anche ad altre big in vista di giugno, motivo per cui ilvorrebbe però ...Ultimo tentativo del Napoli per blindare Piotr Zielinski, promesso sposo dell'Inter. Come scrive l'edizione odierna del quotidiano Repubblica ...Il Napoli continua a lavorare per Samardzic, il giocatore serbo è vicinissimo alla squadra azzurra, ma bisogna trovare l'accordo con il papà del centrocampista dell'Udinese in merito agli aspetti ...