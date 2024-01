Samardzic | il padre-agente è in Italia per definire l’accordo con De Laurentiis Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 9 gennaio 2024) Il Napoli è in trattativa con l’Udinese per l’acquisto di Lazar. Oggi è finalmente arrivato il giorno dell’arrivo indel, che continuerà a trattare con Dein cerca di un accordo. La “dello Sport” scrive: “È il giorno più atteso per il mercato del Napoli: oggi arriverà inMladen, papà di Lazar e co-del centrocampista dell’Udinese. Appuntamento in video-call con Aurelio De Laurentlis, ancora in Spagna per questioni personali. Sono i grandi protagonisti della trattativa che per diventare “acquisto” deve per forza passare da una loro – simbolica – stretta di mano.Devuoleda tempo, affascinato dal talento dalla ...