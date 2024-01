Salvini | «Tommaso Verdini ragazzo in gambissima | non ho dubbi Ferragni? Non mi piace l’accanimento»

(Di martedì 9 gennaio 2024) Il segretario leghista difende il fratello della sua compagna: «Ho avuto amici carissimi sputtanati sui giornali per settimane, Morisi, Savoini, poi è finito in niente». Poi sull’influencer: «Lontana anni luce, ma no alla cattiveria di questi giorni»

Roma, 9 gen (Adnkronos) - "Non mi piace quando attaccano figli e mogli per motivi politici. Io non ho mai fatto mezzo favore a nessuno, gli appalti ... (liberoquotidiano)

(Adnkronos) – Tommaso Verdini ai domiciliari per il caso commesse Anas? “Non mi piace quando attaccano figli e mogli per motivi politici. Io non ... ()

... che coinvolge il fratello della sua compagna,Verdini . "Lo conosco ed è un ragazzo in gambissima, non ho nessun dubbio", ha detto, che ha precisato: " Non mi piace quando attaccano ...Così il ministro e vicepremier Matteo, interpellato da Rtl 102,5 dopo l'arresto di Verdini.Verdini, figlio dell'ex parlamentare Denis Verdini, è agli arresti domiciliari nell'ambito ...quindi non ho nessun dubbio» In un’intervista a Rtl 102.5 il vicepremier e ministro ai Trasporti Matteo Salvini ha esclusa una sua candidatura alle prossime elezioni europee, ha difeso Tommaso Verdini ...Conosco il fratello di Francesca ed è un ragazzo in gambissima, non ho nessun dubbio. Ho avuto amici carissimi sputtanati sui giornali per settimane, Morisi, Savoini, poi è finito in niente, ...