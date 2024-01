Salvini ha scelto Vannacci per le elezioni europee 2024

(Di martedì 9 gennaio 2024) Matteonon si candiderà in prima persona alle, a differenza di Giorgia Meloni: "Continuerò a fare il ministro", dice a Nicola Porro durante la trasmissione tv Quarta Repubblica. La strategia comunicativa, chiara da tempo, è presentarsi come un ministro "del fare", troppo...

ROMA – “Buon compleanno a un governo scelto e voluto dagli italiani, una squadra forte e compatta, che in questi primi mesi e per i prossimi quattro ... (lopinionista)

La rottura vera si consuma tra il candidato die quello di Giorgia Meloni. Fdi, che vanta ormai il triplo del consenso leghista anche sull'isola, hadi sostenere l'attuale sindaco di ...C'era dunque anche Forza Italia, ma non la Lega e il partito sardo d'Azione di Christian Solinas, governatore uscentedanel 2019. Il Carroccio minaccia la corsa solitaria. Il ...Salvini non si candida alle elezioni europee. A confermarlo è stato lo stesso vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture a Quarta Repubblica su ...Matteo Salvini, leader della Lega e vice premier, ha annunciato la sua decisione di non candidarsi alle prossime elezioni europee. Ha dichiarato di voler continuare a svolgere il suo ruolo di ministro ...