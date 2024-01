Salvini | “Dividersi sui candidati alle Regionali è un errore”

Leggi su lopinionista

(Di martedì 9 gennaio 2024) ROMA – “Per noi è sempre utile confermare un sindaco o governatore uscente. Dividere il centro-destra sugli uscenti che hanno lavorato bene mi sembrerebbe un, ma non faccio battaglie personali o di bandiera. Secondo me, l’unità del centro-destra, scelta dagli italiani, è fondamentale nei comuni, nelle regioni e anche in Europa. Quando in Europa qualcuno di centro-destra dice che sarebbe meglio i socialisti della Le Pen, sbaglia”. Lo ha detto il vicepremier e segretario della Lega Matteoa Rtl 102.5 in ‘Non Stop News’. “Sono favorevole al terzo mandato; sono i cittadini a dover scegliere, non la politica. Se avete un bravo sindaco che ha finito i due mandati e, per legge, deve andare a casa, perché non poterlo rivotare? Non c’è limite di mandato per parlamentari, senatori e ministri; perché dovrebbe esserci per sindaci e governatori?”, ha ...