Salvini annuncia | “Non mi candido” E lancia Vannacci | “Sarebbe bello averlo con noi”

Matteocala la maschera e propone ufficialmente al generale Vannacci la candidatura alle elezioni europee. 'Non so cosa faranno gli altri leader, io non mi candido, resto a fare il ministro delle ...... il presidente della Regione che vola a Roma, incontra i ministri (su tutti, Matteoe ... i pompieri (è il caso di dirlo) si mettono al lavoro, e il ministro Nello Musumeci,un incontro ...Gianpiero Strisciuglio (nella foto) è stato nominato dal Ministro per le Infrastrutture e i Trasporti Matteo Salvini nuovo commissario straordinario per l’anello ferroviario di Roma.Roma, 9 gen (Adnkronos) - Sul terzo mandato per sindaci i governatori "sono favorevole, sono i cittadini a dover scegliere. Se avete un bravo sindaco perché non potreste rivotarlo Il limite al terzo ...