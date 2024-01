Saluto romano per Acca Larentia | ci sono i primi identificati dalla Digos

(Di martedì 9 gennaio 2024) AGI - Laha trasmesso alla procura di Roma una prima informativa sulla commemorazione della strage di viadavanti all'ex sede dell'Msi, nel corso della persone hanno fatto il. Secondo quanto si apprende, gli investigatori avrebbe già identificato alcuni partecipanti all'iniziativa, ma il lavoro di analisi dei vari filmati su alcune fasi dell'adunata non è ancora concluso. Mercoledì 10 gennaio, al question time delle ore 15 alla Camera, la segretaria del Pd Elly Schlein chiederà al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, di chiarire sui fenomeni di fascismo che non vengono contrastati dal governo, alla luce di quantoduto alla commemorazione di. Sul punto, però, il responsabile del Viminale ha già ...

Ma insomma, fare il saluto romano è reato o no? La questione non è così semplice. La Cassazione se n'è occupata più volte, arrivando a conclusioni ... (liberoquotidiano)

Leggi Anche Centinaia di saluti romani per Acca Larentia : il caso finisce in Parlamento - La Digos invierà un'informativa in Procura Leggi Anche ... (247.libero)

Dopo le polemiche per la marcia e i saluti romani dei militanti di Acca Larentia , il presidente del Senato Ignazio La Russa non condanna l'episodio e ... (vanityfair)

“Da un punto di vista di ordine pubblico noi non possiamo delegare a chi è sul campo. Chi gestisce l’ordine pubblico deve far sì che quella ... (ilfattoquotidiano)

...sulla commemorazione ad Acca Larentia,davanti alla ex sede del Msi, durante la quale i partecipanti hanno fatto il. Sarebbero già stati identificati alcuni dei presenti all'iniziativa. ...Secondo quanto si e' appreso a piazzale Clodio gli inquirenti della Digos avrebbero gia' identificato alcuni dimostranti che hanno fatto il(ANSA) - MILANO, 09 GEN - La Corte d'Appello di Brescia ha ammesso il ricorso di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati all'ergastolo per la strage di Erba, fissando al primo marzo l'udienza al ...È stata trasmessa in Procura, a Roma, una prima informativa in relazione alla commemorazione di via Acca Larentia davanti alla ex sede dell'Msi, durante la quale è stato fatto ...