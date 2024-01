Saluti romani in via Acca Larentia | Piantedosi | “Vietare e non osservare è controproducente” Il caso arriva all’Europarlamento | “Scioccante”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 gennaio 2024) “e none meno proficuo“: è la linea espressa dal ministro dell’Interno Matteoin relazione aiesibiti di alcune centinaia di fascisti in viadomenica scorsa.mercoledì risponderà al question time per un’interrogazione della segretaria del Pd Elly Schlein. Oggi intanto, davanti alla commissione sul razzismo presieduta dalla senatrice Liliana Segre, ha ricordato che il quadro giuridico è disegnato dalla normativa che segue “la legge Mancino, la legge Scelba e sentenze della Consulta” e ha evidenziato “la necessità che il Parlamento mediti per ripristinare una cornice giuridica più certa“.ha ricordato che la commemorazione ...