Saluti Romani ad Acca Larenzia | La Russa minimizza | “FdI non c' entra | ma in alcune sentenze quel gesto non è reato”

Sempre tra gli azzurri, Maurizio Gasparri osserva: 'Detto della condanna dei, su Acca Larentia di cosa stiamo parlando Di alcuni ragazzi uccisi in anni di terrorismo di cui non si è ...... la Cassazione lo deciderà una volta per tutte nei prossimi giorni, proprio mentre si infiamma la polemica politica sulle centinaia diin via Acca Larentia a Roma ( video ) . Il 18 ...Roma, 9 gen (Adnkronos) - "Noi non facciamo saluti romani, per scelta e non per convenienza, da sempre e non da oggi perché governiamo. Schlein dovrebbe documentarsi. Decidemmo di non mettere piede a ...«Perché non condanna») contro Giorgia Meloni per il caso della commemorazione al grido «Camerata Presente!» (più i saluti romani) della strage di Acca Larentia. La classica adunata «nera» in ...