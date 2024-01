Saluti fascisti | Calenda | ' Immagine scioccante | è apologia Piantedosi deve riferire in Parlamento'

La vergogna delle decine - se non centinaia - di persone che hanno fatto il saluto fascista durante la commemorazione di Acca Larentia, ha visto le ... (247.libero)

Carlo Calenda, intervenuto a La7, ha commentato le immagini deidurante la commemorazione della strage di Acca Larentia. "L'immagine è molto scioccante, noi presenteremo un'interrogazione. Penso che Piantedosi debba rispondere in Aula, debba ...Testimoni hanno riferito di centinaia di persone vestite di nero e diromani, suscitando una ... Sulla facciata della scuola sono comparse s critte a caratterie una croce celtica , con ...Roma, 9 gen. - (Adnkronos) - "Il presidente del Senato Ignazio La Russa lasci stare cosa dirà la Cassazione sul saluto fascista, ci faccia sapere invece, senza girarci intorno, se si dissocia o no dal ...Roma, 9 gen. - (Adnkronos) - "Un drappello di teppisti radunati ad Acca Larentia fa il saluto fascista e il presidente del Senato La Russa, ossia la seconda carica dello Stato, non trova niente di meg ...