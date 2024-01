Salta la firma e va in Arabia Saudita | un altro big mondiale lascia

(Di martedì 9 gennaio 2024) La Saudi Pro League continua a fare spesa in Europa, ancora ungiocatore pronto a fare le valigie Le sirene arabe puntano nuovamente all’Europa, questa volta in Inghilterra: la Saudi Pro League tenterà di aggiudicarsi la presenza, nel proprio campionato, di un’altra stella del calcio occidentale. Dopo l’acquisto di giocatori del calibro di Cristiano Ronaldo, Benzema, Neymar e tanti altri, l’non bada a spese e continua ad andare a caccia di giovani talenti ma, soprattutto, di campioni già affermati. A farne le spese sarà, questa volta, il campionato inglese: sembra infatti ormai chiaro l’interesseper Kevin de Bruyne, che con tutta probabilità metterà la parola fine alla sua lunga carriera con la maglia del Manchester City. De Bruyne: il rinnovo con il City è lontano, assalto ...

Sembrava quasi fatto tra Brasile e l’allenatore italiano Ancelotti, ma c’è un colpo di scena, in arrivo un nuovo contratto. Ecco di cosa stiamo ... (rompipallone)

Leggi Anche Rissa tra Lega e Fratelli d'Italia sulla Sardegna, il vice di Salvini minaccia: '... Diventare Sostenitore significa anche metterci la faccia, lao l'impegno : aderisci alle ......momento è una vera e propria goleada! Al festival del gol biancorosso non poteva mancare la... 19 - Ndoye porta in vantaggio il Piacenza! Super azione nata dai piedi di Bassanini cheun ...Franz Beckenbauer aveva firmato per l’Inter, ma poi tutto saltò. Fu proprio la leggenda del Bayern Monaco e icona del calcio tedesco a svelare questo retroscena nel novembre 2014. Beckenbauer e l’Inte ...Ecco tutti i risultati della notte del 7 gennaio di regular season NBA 2023/24. Il derby di LA va ai Lakers La domenica dedicata all’NBA è stata molto ricca con tante emozioni. Vi abbiamo raccontato i ...