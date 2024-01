Salernitana | due colpi dal Verona

(Di martedì 9 gennaio 2024) Dopo averlo battuto in campo, lapunta a sfilare due giocatori al. Per rimpolpare la rosa di Filippo Inzaghi, Walter Sabatini,...

TORINO - Juve ntus e Salernitana si affrontano in gara unica negli ottavi di finale di Coppa Italia all'Allianz Stadium: in palio c'è un posto per la ... (247.libero)

Salernitana - Juventus , atto due, rivincita, e così via. Dopo il roboante 6-1 di Coppa Italia, cambia il campo e cambia la competizione, perché in ... (sportface)

Gianpaolo Calvarese , ex arbitro, ha commentato come di consueto gli episodi della gara tra Salernitana e Juve dell’Arechi Gianpaolo Calvarese , ex ... (calcionews24)

Anche la squadra di casa non si priva di attaccare i bianconeri, infatti lahaoccasioni dopo il pari della Juve, potenzialmente pericolose, ma non vengono sfruttate. La Juve ha un'......pergiornate Lazovic (Verona) per le eccessive proteste contro l'arbitro, stop di un turno per Mazzocchi (Napoli) , McKennie e Gatti (Juve) , Zirkzee (Bologna) , Maggiore () e ...Il tecnico portoghese salterà Milan-Roma. Fermato due giornate Lazovic dopo le proteste di Inter-Verona. La Juve perde Gatti e McKennie. Cambia il regolamento della Supercoppa ...Il Sassuolo ha intenzione di rinforzare il reparto offensivo in questa finestra invernale di calciomercato, prima però sarà necessario cedere qualche ...