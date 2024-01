‘Sagra di Qualità’ per le Pro Loco di Apollosa e Civitella Licinio | la soddisfazione di UNPLI Benevento

Leggi su anteprima24

(Di martedì 9 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe Prodisono state premiate con il marchio Sagra di Qualità, rispettivamente per la Sagra del Maialetto e la Sagra della Castagna. Il Marchio è stato istituito dall’Unione Nazionale Prod’Italia per identificare le manifestazioni che promuovono prodotti tipici legati storicamente al territorio. “La Sagra di Qualità si è rivelata un esempio straordinario di come le Prodel Sannio possano essere catalizzatori di sviluppo locale, stimolando l’interesse turistico e promuovendo la valorizzazione delle risorse territoriali – così Renzo Mazzeo, Presidente– un’esperienza gastronomica unica, capace di presentare prodotti di alta qualità delle nostre aree interne, ...