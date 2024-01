Sabatini tra gli urlatori | «Tuttosport? Dato» E cita Brozovic in finale

(Di martedì 9 gennaio 2024)difende, che stamattina ha aperto la sua prima pagina con un pezzo surreale sulle ammonizioni tra Inter e Juventus. STORIA CARTELLINI ? A Radio Radio Mattino Sport e News, Sandroribadisce: «L’Inter ha avuto molti più episodi dubbi a favore che quelli a sfavore. Della Juventus si ricorda quello col Bologna. Era la seconda giornata. La spinta di Bisseck è clamorosa, così come quella di Bastoni. Ma siccome sono episodi su cui si discute e sono soggettivi, io parlo di quelli oggettivi. Col Verona c’è Barella che tira un pallone a gioco fermo e non viene ammonito, Rabiot fa la stessa cosa e viene ammonito. Perché? Quello diè un, è una statistica. Vi sblocco il precedente diindi Coppa Italia a Roma, quando per ...

In vista della sfida salvezza contro la Salernitana, l'allenatore del Verona Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le... (calciomercato)

, però, ha sondato il terreno anche per Faraoni, in uscita da Verona è conteso anche dalla ... Domani, intanto, è previsto a Roma un incontroIervolino, Milan e Inzaghi che potrebbe ...I ragazzi sono uscitigli applausi e nelle ultime tre gare hanno lottato in maniera incredibile. L'ha detto in modo evidentee lo ribadisce Iervolino, la classifica è corta, le partite ...