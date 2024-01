Rosa e Olindo colpevoli | nessun dubbio Strage di Erba | parla Beppe Castagna

(Di martedì 9 gennaio 2024) La Corte di Appello di Brescia ha detto "sì" alla revisione del processo che ha portato alla condanna definitiva diRomano eBazzi per ladidell'11 dicembre 2006. In quella tragedia morirono quattro persone: Raffaella, Paola Galli, Youssef Marzouk e Valeria Cherubini. "Non è una cosa che ci stupisce dopo tutta la campagna mediatica che è stata fatta. Se dovessero rifare questo processo altre tre, quattro, cinque, sei, sette volte, ci sarebbe lo stesso risultato comunque", ha detto, che nellaha perso la sorella, la madre e il nipotino. "Non abbiamo il minimoche sono. Sono 18 anni che subiamo la veemenza della difesa, non ci fa ...

Ripartirà il 1 marzo del 2024 il processo per la strage di Erba . Come reso noto da Fabio Schembri, uno dei legali di Olindo Romano e Rosa Bazzi, la ... (ilmessaggero)

Questo processo coinvolge i condannati all'ergastolo,Bazzi eRomano, in relazione agli eventi dell'11 dicembre 2006. L'approvazione del processo di revisione indica che la Corte ...sono stati condannati all'ergastolo per l'omicidio di Raffaella Castagna, Youssef Marzouk, Paola Galli e Valeria Cherubini e per il tentato omicidio di Mario Frigerio. Nei mesi scorsi ...In meno di un mese, dubbi fugati, enigma risolto. E per anni, oltre ogni ragionevole dubbio, i colpevoli della strage di Erba sono stati loro: Olindo Romani e Rosa Bazzi, marito e moglie, vicini di ...Nel 2007 i vicini di casa Olindo Romano e Rosa Bazzi vengono condannati all’ergastolo, ma il 9 gennaio 2024 arriva il via libera alla revisione del processo Raffaella Castagna è stata battuta ...