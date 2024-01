Roma | “Ti salvi solo se mi chiami” | stalker in manette

(Di martedì 9 gennaio 2024) Centocelle, 9 gennaio 2024- “Tise mi”, questo il tenore dei messaggi di minaccia che un 34enne avrebbe inviato alla ragazza con cui aveva avuto una breve relazione. Minacce in parte concretizzatesi con un’aggressione fisica. Fermato ed arrestato in flagranza differita dalla Polizia di Stato. La relazione tra i due è duratapoche settimane ma il ragazzo, non accettando la fine del rapporto, ha iniziato fin da subito a minacciare la ragazza con messaggi audio e video. Nei giorni scorsi il 34enne avrebbe anche aspettato sotto casa la ex e, nel tentativo di baciarla contro la sua volontà, l’ha morsa e spinta a terra. La vittima si è poi rivolta al V distretto Prenestino, i cui agenti hanno da subito attivato le indagini, andando ad acquisire anche vario materiale audio/video, tra cui un’immagine del ...

'Ti salvi solo se mi chiami', questo il tenore dei messaggi di minaccia che un 34enne avrebbe inviato ... La Procura ha chiesto ed ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di...... tra cui anche la minaccia di farla stuprare: per questo motivo un uomo di 34 anni di Roma è stato ... Oppure ancora: "Ti salvi solo se mi chiami, altrimenti ti faccio violentare".