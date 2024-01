Roma | sospiro di sollievo Llorente | niente lesioni Ma il derby resta a rischio

- Pellegrini non è l'unico giocatore a rischio per il derby . In casai fari accesi anche sulla condizione fisica di Llorente che si è fatto male durante la sfida ... Undi sollievo per ...di sollievo per lache domenica aveva perso Diego Llorente per infortunio al termine del primo tempo del match contro l'Atalanta. Il difensore spagnolo si è sottoposto nella giornata di ...ROMA - Pellegrini non è l'unico giocatore a rischio per il derby. In casa Roma i fari accesi anche sulla condizione fisica di Llorente che si è fatto male durante la sfida contro l'Atalanta lasciando ...Sospiro di sollievo per la Roma e per Jose' Mourinho. I controlli a cui e' stato sottoposto Diego Llorente, infatti, hanno escluso lesioni. Il ...