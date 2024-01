Roma | Simplicio tra Lazio e Mourinho | ' Va rinnovato subito E sul derby'

(Di martedì 9 gennaio 2024)- È rimasta un po' dinel cuore di Fabio, ex centrocampista brasiliano che in giallorosso ha giocato dal 2010 al 2012 collezionando 51 presenze totali, con 9 gol e 3 ...

- È rimasta un po' dinel cuore di Fabio, ex centrocampista brasiliano che in giallorosso ha giocato dal 2010 al 2012 collezionando 51 presenze totali, con 9 gol e 3 ...Stesso discorso pere persino la 'carissima' Milano. Ma il paragone non regge neanche se ...persino dalle pizze al taglio fino ai Doner Kebab e persino i panini con salsiccia di Sanper ...Il 44enne brasiliano, ex centrocampista giallorosso, parla della prossima stracittadina di Coppa Italia e dà un 'consiglio' al club: cos'ha detto ...FORMELLO - Altro che coniglio dal cilindro. Luis Alberto è riapparso dopo l'infortunio e ha svolto tutto l'allenamento in gruppo, partitella compresa. Erano previsti per oggi ...