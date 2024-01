Roma | rubato furgone Acli che trasportava pasti ai fragili

Leggi su romadailynews

(Di martedì 9 gennaio 2024) Ilrefrigerato dellediche trasportaalle persone in difficolta’ economica e’ stato. Il mezzo era parcheggiato sotto la sede dell’associazione alla Garbatella. “Sono a rischio le consegne di oltre 280 milaraccolti dalledie consegnati in un anno a oltre 43 organizzazioni ed enti benefici grazie ad un furgoncino refrigerato che ha percorso oltre 61 mila chilometri in citta’ per raggiungere i piu’nelle periferiene”, spiega l’associazione in una nota. “Oggi tutto si e’ fermato a causa del furto del mezzo dell’associazione. Ignoti hannoilche era parcheggiato sotto la sede dellealla ...