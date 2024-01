Roma | rubati 20 orologi di lusso | Rolex e Patek da 200mila euro

(Di martedì 9 gennaio 2024) Sapevano che avrebbero trovato un cospicuo bottino e hanno agito in pieno giorno, incuranti di poter essere sentiti o visti. Forse, però, avevano studiato tutto nel dettaglio: spostamenti dei dipendenti e movimenti in zona, prima di agire e mettere a segno un colpo da centinaia di migliaia diai danni di un’azienda che si occupa della compravendita didie Philippe. Hanno scardinato la cassaforte e rubato: 10e 10Erano le 14 di ieri, lunedì 8 gennaio, quando si sono introdotti nel locale della ditta situato in via Paolo Frisi, nel quartiere Parioli a, hanno scardinato la grata e sono riusciti a entrare senza problemi. Una volta dentro hanno raggiunto la cassaforte, sono riusciti, anche in questo caso, ...

Maxi - furto in una ditta di compravendita di orologi di lusso in via Paolo Frisi, nel quartiere Parioli a Roma. Ieri pomeriggio i ladri hanno tagliato la grata di una finestra e, una volta all'interno, hanno rubato 10 Rolex, 10 Patek Philippe e 30mila euro in contanti. L'allarme è stato dato dai titolari.