Roma Ondata di furti in centro | derubata anche una suora | 4 colpi in poche ore

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 9 gennaio 2024) Non si arrestano inelstorico die i ladri non si fermano nedavanti a unadel cellulare. È stata una serata movimentata quella di ieri per i Carabinieri che nel proseguire con i controlli sul territorio per fermare i malintenzionati che prendono di mirani e turisti in giro per le strade del, hanno arrestato 4 persone per furto. Si tratta del risultato di frutto di un articolato dispositivo di controllo predisposto dal Comando Provinciale per contrastare reati di tipo predatorio. Carabinieri: arresti per furto nelstoricovittima di furto da parte di un 31enne In via dei Fori Imperiali, i Carabinieri del Nucleo Operativo del Comando di...