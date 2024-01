Roma | maxi furto in negozio di orologi

Leggi su romadailynews

(Di martedì 9 gennaio 2024) CRONACA DI– Un bottino di 10Rolex e 10 Patek Philippe, oltre a 30 mila euro in contanti. E’ l’esito di una rapina in undi compravendita disituato in via Paolo Frisi, a, nel pressi di Villa Glori. Ile’ avvenuto ieri intorno all’ora di pranzo quando ignoti si sono introdotti nel, tagliando la grata all’ingresso e forzando un armadio blindato, per rubare glidi lusso. Sul posto e’ intervenuto il personale della polizia gruppo Salario che insieme alla polizia scientifica che ha eseguito i rilievi del caso. Indaga la polizia di Villa Glori.