Roma | ferito con due coltellate a capodanno | due uomini denunciati

(Di martedì 9 gennaio 2024) CRONACA DI– E’ statocon duela notte di. Per questo i Carabinieri della compagnia di Velletri hanno denunciato in stato di liberta’ due cittadini di nazionalita’ albanese, di 25 e 29 anni, poiche’ gravemente indiziati, in concorso, del reato di lesioni personali aggravate nei confronti di un uomo. In particolare, la notte di, un 50enne di Velletri, vicino, si era presentato al pronto soccorso dell’ospedale Veliterno con due ferite d’arma da taglio al torace. L’uomo, trovandosi in generali buone condizioni, e’ stato sottoposto alle necessarie cure e ricoverato in chirurgia. Sul posto i Carabinieri hanno interrogato sia la vittima che alcuni familiari con cui stava, poco prima, festeggiando il nuovo anno, che tuttavia non sono stati in ...