Roma | escluse lesioni per Llorente | ma salterà il derby di Coppa Italia

(Di martedì 9 gennaio 2024) Lanon avrà a disposizione Diegoper ildicontro la Lazio. I controlli a cui si è sottoposto lo spagnolo hanno escluso, ma verrà comunque valutato giorno per giorno e domani non sarà a disposizione. Il difensore giallorosso è uscito all’intervallo della gara con l’Atalanta per un fastidio all’adduttore, e al suo posto domani potrebbe esserci l’esordio da titolare di Huijsen, già suo sostituto nel posticipo di domenica sera. Controlli anche per Lorenzo Pellegrini dopo lo scontro di gioco di domenica con Scalvini e il colpo subito alla schiena, ma il capitano giallorosso sarà regolarmente in campo. SportFace.

I controlli a cui è stato sottoposto Diego Llorente hanno escluso lesioni . In ogni caso il calciatore verrà valutato giorno per giorno e non riuscirà ... ()

Il difensore dellaera stato costretto a uscire all'intervallo della gara con l'Atalanta per un fastidio all'adduttore, e al suo posto domani potrebbe esserci l'esordio da titolare di Huijsen. ...... a). Nel dettaglio, a contendersi la Coppa Italia 2023/24 saranno 20 club di Serie A, 18 di ... Purtroppo non vedremo ai nastri di partenza né la Reggina né il Lecco , entrambedalla Serie ...ROMA - Pellegrini non è l'unico giocatore a rischio per il derby. In casa Roma i fari accesi anche sulla condizione fisica di Llorente che si è fatto male durante la sfida contro l'Atalanta lasciando ...Sospiro di sollievo per la Roma e per Jose' Mourinho. I controlli a cui e' stato sottoposto Diego Llorente, infatti, hanno escluso lesioni. Il ...