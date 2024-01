Roma | dalla Francia | piace Alexsandro del Lille|Mercato

Leggi su justcalcio

(Di martedì 9 gennaio 2024) 2024-01-09 10:06:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web:delCalciomercato.com Il mercato in entrata dellanon è finito, anche se da dipende da quello in uscita. Dopo l’arrivo dell’olandese Dean Huijsen continua la ricerca delladi un nuovo giocatore per il reparto difensivo, vista la piena emergenza del reparto. Secondo l’Equipe ai giallorossiRibeiro del Lille, difensore brasiliano di 24 anni. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2026 e la ...