Roma | beccati in auto con un coltello e cocaina | fermati due giovani

(Di martedì 9 gennaio 2024), 9 gennaio 2024- Operazione straordinaria di controllo interforze a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica presso la stazione Termini e nelle zone limitrofe. 330 le persone controllate, 1 persona arrestata, 4 le persone denunciate in stato di libertà, 163 i veicoli sottoposti a verifica e 26 violazioni al Codice della Strada comminate, 3 gli esercizi commerciali sottoposti a controllo. Si è svolto nella giornata di ieri, in linea con le direttive emanate dal Ministro dell’Interno, un servizio di controllo straordinario interforze nell’area della Stazione FerroviariaTermini e nelle zone limitrofe, ormai da mesi attenzionate, non solo con controlli quotidiani, ma anche con operazioni straordinarie dedicate, che vedono l’impiego di numerosi operatori appartenenti alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza ...