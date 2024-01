Rollins vs Mahal | Gunther e non solo | ecco la card del prossimo Raw | la WWE fa sul serio

Durante l'ultima puntata di Raw, il WWE World Heavyweight Champion Seth Rollins ha discusso del fatto di non essere mai arrivato da campione del mondo a Wrestlemania e che non vede l'ora di scoprire i ...The Modern Day Maharaja walked up to his former rival and spoke about how he had been overlooked by Rollins. He called out The Visionary for not giving him an opportunity. Seth retaliated with some ...