Roberto Balzani per il nuovo corso del Museo della Liberazione

(Di martedì 9 gennaio 2024) Il ministeroCultura procede al rinnovo dei vertici delstoricodi via Tasso in Roma. “Il presidente è il professor, ordinario di Storia contemporanea all’Università di Bologna e già sindaco di Forlì. Del consiglio di amministrazione fanno parte: il professor Giovanni Orsina, ordinario di Storia Contemporanea alla Luiss “Guido Carli” di Roma; l’avvocato Antonella Di Castro, vicepresidente e assessore alla CulturaComunità Ebraica di Roma; la professoressa Ester Capuzzo, ordinario di Storia Contemporanea alla “Sapienza Università di Roma”; il professor Giovanni Oliva, storico già preside del Liceo classico “Massimo D’Azeglio” di Torino e assessore alla Cultura nella giunta regionale del Piemonte. “Poche settimane ...

Il ministero della Cultura ha proceduto al rinnovo dei vertici del Museo storico della Liberazione di via Tasso in Roma: il presidente è il professor, ordinario di Storia all'Università di Bologna e già sindaco di Forlì. Del consiglio di amministrazione fanno parte: il professor Giovanni Orsina, ordinario di Storia Contemporanea ..., ordinario di storia contemporanea all'ateneo di Bologna ed ex sindaco di Forlì è il nuovo presidente del Museo storico della Liberazione di via Tasso a Roma. Il Ministero della ...Roberto Balzani, ordinario di Storia all’Università di Bologna e già sindaco di Forlì è il nuovo presidente del Consiglio di amministrazione del Museo storico della Liberazione di via Tasso a Roma. A ...Il presidente è il professor Roberto Balzani, ordinario di Storia all'Università di Bologna e già sindaco di Forlì. Del Consiglio di amministrazione fanno parte: il professor Giovanni Orsina, ...