Ritrovato l’iPhone caduto dal Boeing 737 | funzionante dopo un volo di 5mila metri

Leggi su feedpress.me

(Di martedì 9 gennaio 2024) Il portellone del737 Max 9 della Alaskan Airlines che si è staccato sei minutiil decollo dall’aeroporto di Portland è stato trovato nel cortile di un ignaro cittadino, insieme a due smartphone. Quick video I just posted to TikTok summarizing how I found that passenger's phone pic.twitter.com/saCoMyA9ra — Seanathan Bates (@SeanSafyre) January 8, 2024 Il737 Max 9 ha effettuato...