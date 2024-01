Ritrovata la diciottenne scomparsa a Brindisi | sta bene | si è presentata da sola nella caserma dei carabinieri di Lecce

(Di martedì 9 gennaio 2024) La ragazza era sparita nel primo pomeriggio di domenica dopo aver detto al padre che sarebbe uscita con un’amica, il suo telefono era stato trovato gettato in un cestino in stazione. Poi gli avvistamenti ae infine il suo arrivodei

E' statadai poliziotti a notte fonda mentre tentava di nascondersiLa ragazza sarebbe statasull'asfalto, davanti all'hotel in cui alloggiava. Inoltre pare ... Sono sconvolto dalla tragica scomparsa di Julia Ituma, pallavolistadella Igor Novara. ...La ragazza era sparita nel primo pomeriggio di domenica dopo aver detto al padre che sarebbe uscita con un’amica, il suo telefono era stato trovato gettato in ...Su Repubblica Torino: Dusan l’eterno ragazzo partito dalla panchina per ritrovare se stesso. Vlahovic segna il gol del definitivo 1-2 ma per Allegri resta il giovane da rassicurare mentre il ...