Risparmio | in Italia il 5% delle famiglie possiede il 46% della ricchezza

In una intervista che ha rilasciato al quotidiano “Milano Finanza” è intervenuto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani In merito ... (notizie)

... con unpari a 229 euro rispetto a Roma. Seguono Trieste, Bolzano e Trento con una ... La nota di Assoutenti 'In linea di massima i cittadini che risiedono al sudappaiono i più ...Lo scritto, che può essere modificato senza alcun preavviso, è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico. Chiunque ne faccia un uso diverso se ne assume ...A dirlo è Valerio De Stefano, presidente della Società italiana per lo studio dell’emostasi e della trombosi (Siset) commentando la nota 101 di Aifa pubblicata in Gazzetta Ufficiale nelle scorse ...Il 5% delle famiglie italiane più abbienti possiede circa il 46% della ricchezza netta totale. E' il dato che emerge dalle nuove statistiche sperimentali trimestrali sui conti distributivi della ricch ...