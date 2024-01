Ripartiamo da donne e giovani | viatico per la crescita Scrive Liuzzo

Leggi su formiche

(Di martedì 9 gennaio 2024) “La nostra forza matura dalla debolezza”,va il filosofo e scrittore americano Ralph Waldo Emerson. Una verità preziosa per orientare la politica economica e guardare alle nostre fragilità come opportunità da cogliere. L’esempio più lampante arriva dagli ultimi dati Istat sul lavoro: a novembre, secondo le stime provvisorie diffuse l’8 gennaio, gli occupati sono arrivati al record di 23,7 milioni con un tasso di occupazione che ha raggiunto il 61,8 per cento. Ma era stato lo stesso Istituto nazionale di statistica a dicembre, in un focus dedicato, a segnalare come l’aumento del numero di occupati si concentri tra gli ultracinquantenni, mentre addirittura diminuisca nella fascia tra 35 e 49 anni. Ma è lo stesso Istituto nazionale di statistica, in un focus dedicato alla dinamica per età, a segnalare come l’aumento del numero di occupati si concentri tra gli ...