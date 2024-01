Riforma pensioni | cosa aspettarsi ancora nel 2024? Parla il Dott Perfetto

(Di martedì 9 gennaio 2024) Il tema dellaè stato oggetto di acceso dibattito specie in vista della Legge di Bilancio, in molti, soprattutto le donne e quanti erano prossimi alla Quota 103 hanno sperato, invano, che il Governo cambiasse la propria direzione relativamente agli ulteriori paletti inseriti: Quota 103 solo con contributivo, e opzione donna, già stravolta, a cui si é aggiunto un ulteriore innalzamento anagrafico di 1 anno, portandola fruibile dai 61 anni, con l’unica eccezione per chi ha figli. Invece le misure sono state confermate creando malumore e profonda delusione da parte dei lavoratori. A tal riguardo vi é chi purtroppo, almeno in parte, non facendosi ‘abbindolare’ da false promesse, aveva previstosarebbe accaduto nel, avendo dalla sua analizzato i dati demografici ed avendo ...

Lo ha utilizzato per superare l'opposizione del Parlamento alladellea marzo scorso ma non solo. Complessivamente Borne ha utilizzato lo strumento ben 23 volte ad un passo dal ...... però: il governo non ha una maggioranza stabile in Parlamento, e la popolarità di Macron è a picco nel Paese dopo la forzatura della scorsa primavera sulladelle. L'ultimo nodo del ...Il tema della riforma pensioni è stato oggetto di acceso dibattito specie in vista della Legge di Bilancio 2024, in molti, soprattutto le donne e quanti erano prossimi alla Quota 103 hanno sperato, in ...La riforma è stata poi da alcuni politici catalogata come un disastro avendo avuto l’obiettivo di porre il limite alle pensioni di vecchiaia a 67 anni rispetto ai 65 anni delle norme precedenti, per ...