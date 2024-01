Riforma istituti tecnici e professionali | Valditara | “Straordinaria occasione per gli studenti del Sud Italia”

LaValditara porta sostanzialmente due novità per l'anno scolastico 2024/2025: una è la creazione del Liceo Made in Italy , l'altra la modifica delle Superiori (relativa aglidel ...... dopo che già in precedenza uno sparuto gruppo di pionieri composto da una decina di, aveva provato a dimostrare la bontà di unadei cicli in tal senso. Solo nel 2017, infatti, circa ...Il ministro della Pubblica istruzione Giuseppe Valditara ha impresso un colpo di acceleratore alla riforma degli istituti tecnici/professionali, avviando a suon di decreto (DM 240 del 7 dicembre 2023) ...Catanzaro - Parte dalla Calabria la sperimentazione nazionale della Riforma quadriennale degli istituti tecnici e professionali (ITS). Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valaditara è ...