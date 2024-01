Rifiuti Trombetti | Bene la pulizia della capitale durante le feste

Leggi su romadailynews

(Di martedì 9 gennaio 2024) “Voglio esprimere un ringraziamento a tutte le lavoratrici e ai lavoratori di Ama per il servizio efficiente svoltolenatalizie in tutto il territorio comunale. Nonostante il gravissimo incendio del Tmb di Malagrottavigilia di Natale e un periodo, come quello delle, caratterizzato da un surplus di produzione di, oltre che dalla presenza di tanti turisti nella, l’organizzazione e la gestionein città ha retto e ha permesso di garantire la continuità del servizio di raccolta”. “Non era una cosa scontata e va detto. Merito del lavoro intrapreso in questi mesi. Per questo il plauso va all’assessora Sabrina Alfonsi, a tutto il management di Ama, al presidente Daniele Pace e al direttore generale ...