Ricciardo | la ' corte' Alphatauri a Red Bull

Ripercorre le fasi che hanno portatoa sostituire Nyck De Vries, la scorsa estate, Peter Bayer, a.d. Alphatauri e chiamato con Laurent Mekies a gestire la squadra in una fase di ...F1, Leclerc: rispedita al mittente laMercedes. Sainz piace ad Audi e Red Bull. Come detto il ...interessanti porte in Red Bull in futuro se Perez non dovesse convincere e se nemmeno...Daniel Ricciardo in Alphatauri si gioca l'ultima chance di guadagnare un top team da titolare, per riuscirci dovrà dimostrare prestazioni e velocità nel folto gruppo di squadre di seconda fascia. Ad ...Il caso Marcello Degni viene discusso dalla Corte dei Conti. Resa nota la decisione: deferimento al collegio per violazione della condotta ...