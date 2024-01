Riassunto | VeriSilicon rivela i nuovi IP-core VC9800 per data center di nuova generazione

(Di martedì 9 gennaio 2024) Offrono un throughput eccezionale, codifica basata sull’IA e un miglioramento straordinario dell’immagine per iLAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)–(688521.SH) oggi ha annunciato la serie più recente di IP-per unità di elaborazione video (VPU)con prestazioni superiori finalizzata a rafforzare la sua presenza nel settore delle applicazioni per. Questa serie diIP-soddisfa i complessi requisiti deidi– server per transcodifica, server IA, desktop cloud virtuali e gaming cloud. La seriedi IP-VPU vanta prestazioni e throughput elevati oltre a ...

Nell'ambito dell'infrastruttura del progetto,contribuisce con il suo know - how nel fornire vari IP, progetti di sistemi al silicio a basso consumo di potenza, package di supporto scheda ...Nell'ambito dell'infrastruttura del progetto,contribuisce con il suo know - how nel fornire vari IP, progetti di sistemi al silicio a basso consumo di potenza, package di supporto scheda ...LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)–VeriSilicon (688521.SH) oggi ha annunciato la serie più recente di IP-core per unità di elaborazione video (VPU) VC9800 con prestazioni superiori finalizzata a rafforzare la ...