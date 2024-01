Riassunto | Neuraptive Therapeutics | Inc annuncia di avere conseguito il proof of concept nello studio NEUROFUSE di NTX-001 per il trattamento aggiunto di nervi periferici che hanno subito neurotmesi da lacerazione

Leggi su seriea24

(Di martedì 9 gennaio 2024)è unodi fase 2a in doppio cieco, randomizzato, multicentro, della durata di 48 settimane e ancora in corso, dellada lacerazioni deidelle estremità superiori che confronta ilNTX-001 rispetto al solo standard di cura. In un’analisi a interim pianificata del timepoint principale, NTX-001 ha dimostrato un miglioramento immediato e sostenuto della funzionalità e dei sintomi rispetto allo standard di cura. L’azienda prevede di presentare questi risultati eccezionali per una presentazione da effettuarsi nel corso di un imminente convegno scientifico nel 2024. L’azienda prevede di incontrarsi con la FDA nel primo semestre del 2024 per discutere lo sviluppo di una fase successiva e il percorso all’autorizzazione. WAYNE, ...