Retroscena Mourinho e Pellegrini | cosa hanno detto nel tunnel a Aureliano dopo l' Atalanta

(Di martedì 9 gennaio 2024) Ci ha pensato su un minuto buono, poi Joséha percorso le scalette che conducono negli spogliatoi lamentandosi in portoghese ( "Ma davvero ha espulso me?") e infine è salito su un'auto che ...

La conferenza perfetta . Non era nervoso, José Mourinho , a Trigoria come in altre occasioni. Era serio, concentrato e non bluffava quando diceva che ... (247.libero)

L'allenatore della Roma José Mourinho , ospite a The Obi One Podcast, ha parlato del suo periodo alla guida del Chelsea, con particolare... (calciomercato)

Tutto si può dire di Tiago Pinto ma non che non fosse (sia) un lavoratore instancabile. Arrivato a gennaio 2021 fu subito costretto a chiudersi in ... (247.libero)

era furibondo per l'arbitraggio di Aureliano , che a suo parere aveva commesso una serie di errori gravi di gestione: il primo è il "perdono" di Scalvini, che è stato ammonito e non espulso ...Lukaku - Roma, ildi Pinto. Tiago Pinto , general manager della Roma, ha raccontato a ... Abraham, Lukaku enella stessa squadra. Vi avrebbero detto che eravate pazzi e invece ...Ci ha pensato su un minuto buono, poi José Mourinho ha percorso le scalette che conducono negli spogliatoi lamentandosi in portoghese ( «Ma davvero ha espulso me») e infine è salito su un’auto che lo ...ROMA ATALANTA PELLEGRINI – La Roma ha lasciato l’Olimpico senza rilasciare dichiarazioni per non ‘rischiare’ dopo la gara contro l’Atalanta. I giallorossi non hanno apprezzato alcune decisioni dell’ar ...